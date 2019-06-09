В Казахстане стартовали внеочередные выборы президента

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени (04:00 мск) и проработают до 8 вечера (17:00 мск). На пост главы государства претендуют семь человек. Безусловным фаворитом считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев от правящей партии Nur Otan. В марте его назначил своим преемником бывший казахский лидер Нурсултан Назарбаев, правивший страной без малого тридцать лет. Токаев назначил внеочередные выборы, которые, по его словам, должны «снять любую неопределенность».