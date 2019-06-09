Никулинский суд Москвы отпустил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест

Таким образом, ходатайство следствия о заключении под стражу было отклонено. Сегодня в 14 часов должны начаться следственные действия, рассказала телеканалу «Дождь» адвокат журналиста Ольга Динзе. По ее словам, следователь представит результаты проведенных экспертиз, а также выдаст постановление о назначении новых. Динзе предположила, что будет назначена судебно-химическая экспертиза. Иван Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Журналист отрицает свою вину. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. Уголовное преследование он связывает со своей журналистской деятельностью. Дело вызвало широкий общественный резонанс. На протяжении двух дней, пока Голунов был задержан, у здания главного управления МВД и у Никулинского суда проходили стихийные акции, в которых принимали участие сотни людей, в том числе известные журналисты.