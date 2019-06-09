Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Казахстана со счетом 3:0 в домашнем матче третьего тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В параллельной встрече шотландцы дома победила киприотов — 2:1.

Сборная Бельгии лидирует в турнирной таблице группы I с девятью очками в активе. Второе место занимает команда России, одержавшая ранее в субботу крупнейшую победу в своей истории – россияне разгромили сборную Сан-Марино со счетом 9:0. Третьими идут шотландцы, далее — киприоты, казахстанцы и Сан-Марино.

В следующем туре бельгийцы 11 июня примут сборную Шотландии, в тот же день команда Казахстана проведет домашний матч с представителями Сан-Марино. А сборная России встретится с киприотами.