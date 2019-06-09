В Казахстане пройдут выборы президента

Впервые в избирательных бюллетенях нет имени Нурсултана Назарбаева, управлявшего страной без малого три десятка лет. В марте этого года он добровольно сложил с себя полномочия главы государства и

передал бразды правления Касым-Жомарту Токаеву. А тот вскоре объявил о назначении внеочередных президентских выборов. Еще одна особенность нынешних выборов — рекордное число кандидатов – семеро. Тогда как прежде больше четырех не бывало. Безусловным фаворитом считается действующий глава государства Токаев, которого пользующийся огромным авторитетом лидер нации публично

назвал своим преемником.