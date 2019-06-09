Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

По данным ведомства, результаты Единого госэкзамена по базовой математике, литературе и географии остались в целом на уровне прошлогодних, а по профильной математике стали лучше — средний тестовый балл по этому предмету стал выше на 6 пунктов. Число тех, кто не сумел преодолеть минимальный балл по базовой математике, сократилось примерно на 5 тысяч. Высокий результат ЕГЭ по профильной математике (81-100 баллов) продемонстрировали более 25 тысяч выпускников. Стобалльные результаты в этом году показали учащиеся из 69 регионов. Рособрнадзор отмечает, что результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность ЕГЭ и «не демонстрируют никаких аномалий».