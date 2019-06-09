Корреспондент «Медузы» Иван Голунов вернулся домой из ОВД «Раменки»

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Джулай. В ОВД, куда Голунова доставили после решения суда о домашнем аресте, с ним проводились следственные действия — в частности, у него взяли одежду для экспертизы. Это было сделано по ходатайству защиты. Ранее Никулинский суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заключении журналиста под стражу.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Как утверждает полиция, при нем, а также у него дома были найдены наркотики. Его заподозрили в попытке их сбыта. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело с журналистскими расследованиями о похоронном бизнесе. В суде он сообщил, что ему поступали угрозы.