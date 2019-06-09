Сторонники Демократической партии Молдавии установили десятки палаток у зданий Генпрокуратуры и МВД, чтобы не допустить смены руководства в этих ведомствах. Об этом сообщили телеканал «ТВ 8» и информационный сайт «Ньюсмейкер». Бывший депутат и профессиональный спортсмен-единоборец Константин Цуцу сказал, что участники акции не позволят войти в здание новому руководителю. Ранее депутаты поддерживающей президента Игоря Додона Партии социалистов и проевропейского блока Acum после трехмесячных переговоров сформировали органы управления парламентом и правительство. Демократы заявили, что не признают решения нынешнего состава парламента, обвинив участников заседания в попытке узурпации власти, а президента в предательстве интересов страны. Конституционный суд также объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время, отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. При этом в защиту парламентариев выступили послы ЕС, России и США.