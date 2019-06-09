Защита Ивана Голунова обжалует условия его задержания в ЕСПЧ

Об это сообщил адвокат журналиста Дмитрий Джулай. По его словам, на Ивана надели наручники 6 июня в 14:30 — с этого момента и считается время задержания. Однако в 14:30 субботы он не был освобожден и все это время до решения суда был задержан незаконно, пояснил Джулай. Он отметил, что «больше суток его подзащитный не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее. Это было настоящей пыткой и это будет обжаловано по 3 статье Конвенции о защите права человека». Минувшим вечером Никулинский суд Москвы постановил освободить журналиста и отправить под домашний арест до 7 августа. Голунова обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Как утверждает полиция, у него были найдены наркотики при задержании и при обыске в его квартире. По словам самого Голунова, пакеты с неизвестным веществом ему подкинули, а преследование он связывает со своей профессиональной деятельностью. На заседании спецкор сообщил, что получал угрозы из-за своего расследования о похоронном бизнесе. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков пообещал, что расследование будет завершено.