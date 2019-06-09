Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:10, 09 июня 2019

Лайнер «Уральских авиалиний» вынужденно вернулся в Пулково после вылета

Капитан воздушного судна принял такое решение в целях безопасности после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Издание «E1» сообщает, что самолет Airbus A320-214, направлявшийся в Екатеринбург, экстренно совершил посадку, ссылаясь на слова одного из пассажиров. «Сразу был свист, через полчаса сказали, что шасси не закрылись. Встречали пожарные машины, скорая. Приземление было мягкое, несмотря на поломку», — рассказала пассажирка Елена. В пресс-службе компании подтвердили, что причиной произошедшего стал сигнал о неисправности. Авиаперевозчик отметил, что посадка прошла благополучно. Пассажирам пообещали предоставить резервный борт.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 229 6 6356 04.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 439 6 25650 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я считаю хэппи-энд признаком высокого мастерства…

5 85 6 7450 07.06
#слушать 01:45:47 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…

5 75 6 7902 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 199 6 22943 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Новости

Голунов заявил, что, вероятнее всего, ему подбросили наркотики из-за расследований о похоронном бизнесе. У суда скандируют «А Ваня выйдет?!»

5 42 6 5192
Новости

Журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову стало плохо в отделе полиции По словам его адвокатов, следователи пропустили к нему врачей «Скорой помощи»...

5 55 6 7015
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 258 6 33299 02.06
Kукраина, познер, мнения
Новости

Голунову провели все исследования, серьезных травм нет, врачи готовы его отпустить Главврач больницы отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, легких, нет переломов ребер, и вообще никаких следов каких-то переломов и трещин

5 41 6 5644
Новости

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявлены обвинения в попытке незаконного сбыта наркотиков Делом занимается следователь Лопатин…

5 61 6 8747
Персонально ваш

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…

5 41 6 6945 08.06
#слушать 43:44 8читать ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Kполитика, власть, журналисты, общество, видео, передачи
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 104 6 18212 03.06
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 228 6 39810 05.06
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нынешний «вброс» призван спровоцировать возможную реакцию России Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны…

5 42 6 7329 03.06
Kсирия, политика, общество, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия без приглашения Даже то, чем гордится Россия – победу над фашизмом во Второй Мировой войне мировое сообщество не желает не то, что отождествлять – даже разделять с нынешним руководством России…

5 341 6 60827 06.06
Kполитика, история, общество, мнения
Новости

В Никулинском суде Москвы началось заседание по избранию меры пресечения журналисту Медузы Ивану Голунову Он был доставлен в суд из 71-й больницы, где в течение нескольких часов проходил обследование

5 40 6 7310

Популярное за неделю

Новости

Иван Голунов отправлен под домашний арест Никулинский суд Москвы отказал следователям, просившим арестовать журналиста «Медузы» на два месяца…

5 76 6 16561
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
По мнению Рогозина, это штука, которая может парить над страной и позволит наблюдать и сбор валежника, и сдачу стеклотары… Но я вот думаю, что если это «государево око», то каким же будет «государев фингал»?..

5 43 6 91393 05.06
#слушать 51:06 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, власть, политика
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 105 6 18243 03.06
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Никакой передачи власти! Как только Путин оставит пост президента в 2024-м, он стремительно начнет терять реальную власть в пользу второго центра, кем бы этот центр ни был…

5 170 6 220545 03.06
Kобщество, путин, политика, мнения
Блоги

+ Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Инцидент произошел, когда она осматривала дом, который ремонтировали после обвала стены…

5 144 6 135241 05.06
8читать ;смотреть
Kомск, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7876234
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4067108

Сегодня в эфире