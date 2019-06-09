Лайнер «Уральских авиалиний» вынужденно вернулся в Пулково после вылета

Капитан воздушного судна принял такое решение в целях безопасности после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Издание «E1» сообщает, что самолет Airbus A320-214, направлявшийся в Екатеринбург, экстренно совершил посадку, ссылаясь на слова одного из пассажиров. «Сразу был свист, через полчаса сказали, что шасси не закрылись. Встречали пожарные машины, скорая. Приземление было мягкое, несмотря на поломку», — рассказала пассажирка Елена. В пресс-службе компании подтвердили, что причиной произошедшего стал сигнал о неисправности. Авиаперевозчик отметил, что посадка прошла благополучно. Пассажирам пообещали предоставить резервный борт.