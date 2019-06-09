КС Молдавии признал незаконным решение президента Игоря Додона о назначении Майи Санду премьер-министром страны

Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение президента Игоря Додона о назначении Майи Санду премьер-министром страны. Об этом сообщается на сайте суда. КС также назвал неконституционным указ о формировании нового правительства. Новый состав правительства Молдавии был утвержден парламентом накануне вечером. За кандидатуру Санду, которую выдвинул Додон, проголосовали 61 депутат из 101. Лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная была избрана председателем парламента, однако КС страны признал это решение неконституционным.

В пятницу КС обязал Додона распустить парламент из-за того, что тот не смог сформировать правительство. Президент страны не стал подписывать указ, объяснив это возможностью компромисса. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию «близкой к взрыву» и призвал граждан не участвовать в акциях протеста из-за возможных провокаций.