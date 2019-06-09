Делом Ивана Голунова займется Главное следственное управление МВД по Москве

Материалы передали туда «в целях объективного и всестороннего расследования», сообщили в пресс-службе столичного главка. Расследование взял под личный контроль начальник полиции Олег Баранов. Между тем, ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн рассказал в Twitter о своей просьбе к руководству московской прокуратуры изъять «в целях объективности» дело Голунова из УВД Западного округа и передать в ГСУ Следственного комитета: «чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал». По словам Хинштейна, в прокуратуре поддержали эту инициативу. Депутат выразил надежду, что дело передадут не позднее понедельника.

Дело в отношении Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, возбудило УВД по Западному административному округу столицы. 6 июня журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве. Как утверждает полиция, у него были найдены наркотики. По словам самого Голунова, пакеты с неизвестным веществом ему подкинули, а преследование связано с профессиональной деятельностью журналиста.

Следствие требовало отправить его под стражу на два месяца, но Никулинский суд отклонил ходатайство и назначил ему домашний арест до 7 августа.

На заседании спецкор сообщил, что получал угрозы из-за своего расследования о похоронном бизнесе. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков пообещал, что расследование будет завершено.