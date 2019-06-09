Решение Никулинского суда отправить под домашний арест Ивана Голунова не устроит ни защиту, ни обвинение

Решение Никулинского суда отправить под домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова не устроит ни защиту, ни обвинение. Об этом сказал «Интерфаксу» глава Совета по правам человека Михаил Федотов. По его словам, судья нашел компромиссный вариант, взвесив все доводы сторон. «Но, как сказано в «Трех мушкетерах»: «Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало», — добавил он. «Невиновного человека сажать под домашний арест незаконно, но это лучше чем сажать его в СИЗО. Данное дело нуждается в том, чтобы общественность проверила каждый шаг, сделанный следствием», — сказал Федотов ТАСС. По его словам, вопросом занимаются члены СПЧ.