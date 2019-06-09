В редакции «Медузы» пообещали продолжить последнее расследование Голунова. Сотрудники издания на 100 процентов уверены, что его преследование связано с журналистской деятельностью. Они «планируют привлечь к этой работе коллег из других российских изданий — и опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа», — говорится в заявлении, которое подписано главредом «Медузы» Иваном Колпаковым. Решение суда Колпаков считает результатом невероятной кампании поддержки. Он выразил надежду, «что удастся полностью прекратить это преследование»,