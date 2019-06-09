Дело Ивана Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа в столичный главк МВД

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции. Отмечается, что это сделано в целях объективного и всестороннего расследования. Оно находится на личном контроле начальника главка Олега Баранова.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн написал в Твиттере, что просил руководство прокуратуры передать до понедельника уголовное дело журналиста «Медузы», обвиняемого в распространении наркотиков, в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. По его словам, это необходимо в целях объективности, чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал. В прокуратуре придерживаются того же мнения, отметил депутат.

Минувшим вечером Никулинский суд Москвы отказался отправлять журналиста под стражу и назначил ему домашний арест до 7 августа.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня. По информации московской полиции, у него при досмотре, а позднее в его квартире обнаружили несколько граммов наркотиков. Сам журналист вину не признает. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. В суде он заявил, что ему поступали угрозы из-за его расследования похоронного бизнеса. Он также отметил, что его задержание пришлось на день сдачи черновика текста по этой теме.