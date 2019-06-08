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23:59, 08 июня 2019

Начальник отдела, чьи сотрудники задержали Ивана Голунова, ранее фабриковал уголовные дела и крышевал наркоторговцев

Начальник отдела, чьи сотрудники задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, ранее фабриковал уголовные дела и крышевал наркоторговцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

У Андрея Щирова – главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы — богатая биография. В начале нулевых он был замначальника оперативно-розыскной части отдела по борьбе с оргпреступностью в том же округе и должен был бороться с наркомафией. Но вместо этого совершал преступления, за которые так и не понёс наказания. В том числе якобы привёз с коллегой в Москву 170 килограммов героина, рассказала знакомая полицейского Ульяна Хмелёва Радио Свободе. В прошлом информатор спецслужб России и Таджикистана. Хмелёва по её словам участвовала в оперативной слежке за Щировым. С ним женщина познакомилась около 15ти лет назад. Предпринимательница утверждает, что лично передала полицейскому 240 тысяч долларов по просьбе бывшего сотрудника таджикских спецслужб, наркобарона Бахтиёра Худоёрова, за которым ее приставили присматривать. Деньги предназначались Щирову за крышу при транспортировке героина. Позже при расшифровке телефонных переговоров наркоторговцев оказалось, что полицейские не только крышуют дилеров, но и развозят героин по точкам в Москве и области. Хмелёва якобы сняла на камеру, как Щиров с коллегой перегружают мешки с наркотиком из одного грузовика в другой на границе Московской и Владимирской областей. Автомобиль, набитый героином, задержали в столичном Жулебино. Уголовного дела правоохранители избежали, в отличие от Хмелёвой. У неё нашли наркотики. Женщина отсидела 14 месяцев в колонии, а теперь подозревает за собой слежку и опасается за свою жизнь.

Расследование деятельности Щирова было опубликовано «Радио Свобода» в марте, но в связи с задержанием Голунова 8 июня сайт радиостанции повторил публикацию.



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