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23:59, 08 июня 2019

Двухдневная эпопея с  задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова завершилась домашним арестом

Именно такую меру пресечения вынес судья Михаил Максимов, который, как заметили журналисты, ранее всегда соглашался с ходатайствами следствия об аресте обвиняемых по статье о распространении наркотиков. Следствие просило арестовать Голунова на два месяца.

Домашний арест запрещает Голунову пользоваться интернетом, общаться с кем-то, кроме адвокатов и следователей, покидать жилое помещение и менять место проживания.

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что свободу перемещений журналиста «Медузы» Ивана Голунова не следовало ограничивать. Все действия следствия должны быть проверены, заявил он в субботу ТАСС.
«Невиновного человека сажать под домашний арест незаконно, но это лучше чем сажать его в СИЗО. Данное дело нуждается в том, чтобы общественность проверила каждый шаг, сделанный следствием», — сказал Федотов.

Голунов был задержан в минувший четверг. При этом задержание было оформлено только утром пятницы, поэтому отводимы законом 48 часов формально еще не истекли. Его обвинили в попытке продажи наркотиков. Сам он говорит, что наркотики ему были подброшены.
Он был доставлен в суд из 71-й больницы, где в течение нескольких часов проходил обследование. Главврач стационара Александр Мясников заявил, что никаких серьезных повреждений не зафиксировано. Как пишет издание Медуза, Александр Мясников, не только руководит больницей, но и ведет программу на радио с Владимиром Соловьевым. Он также бывает гостем телепередачи Соловьева на «России-1» и ведет собственную программу на том же канале. В 2009-2010 годах Мясников был главным врачом Кремлевской больницы Управления делами президента РФ.

Иван Голунов считает, что причиной его задержания стало расследование о похоронном бизнесе. По его словам, его задержали в день сдачи черновика этой статьи. Прибыль от этого бизнеса, по словам Голунова идет высокопоставленным силовикам. Голунов сказал, что получал угрозы и они исходили от тех же людей, связанных с ритуальным бизнесом, из-за которых обыскивали издание Daily Storm Анастасии Кашеваровой.

В редакции «Медузы» подтвердили, что черновик материала был сдан. «Мы пока не можем рассказать, какой была тема материала, и назвать имена возможных организаторов преследования Голунова. – говорится в заявлении главного редактора Ивана Колпакова. — «Чтобы не навредить Ване — и самому расследованию, которое еще предстоит завершить. Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий — и опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа. Чем их будет больше, тем лучше. Но сперва придется хорошенько потрудиться».

Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн рассчитывает, что до понедельника дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в распространении наркотиков, передадут из Управления внутренних дел по Западному административному округу (ЗАО) Москвы в Главное следственное управление СК РФ по Москве. Об этом политик сообщил в своем «Твиттере». По его словам, это следует сделать, чтобы расследованием дела не занимался тот же, кто проводил задержание журналиста. В прокуратуре, по словам Хинштейна, придерживаются того же мнения. Однако ТАСС сообщает, что дело Голунова уже передано в ГУ МВД по Москве.



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