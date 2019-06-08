Генсек СЕ призвал Колокольцева взять ситуацию вокруг дела Голунова под свой контроль

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал министра внутренних дел России Владимира Колокольцева лично заняться ситуацией вокруг дела корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении СЕ.



«Я очень обеспокоен и опечален поступающими из Москвы сообщениями, в которых утверждается, что журналист-расследователь Иван Голунов был подвергнут насилию и травмирован сотрудниками полиции во время содержания под стражей в московском полицейском участке, — приводит пресс-служба слова Ягланда. — Насилие со стороны полиции в ходе следственных действий абсолютно запрещено статьей 3 Европейской конвенции о правах человека, участником которой является Российская Федерация». По его словам, «тот факт, что Голунов утверждает, что улики против него были сфабрикованы, вызывает еще большие опасения в сложившейся ситуации». «Учитывая особую серьезность предполагаемых фактов, я призываю министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева лично заняться этой ситуацией», — говорится в сообщении от лица генсека, передает ТАСС.

Также, согласно коммюнике, Ягланд выразил надежду, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассмотрит эти заявления.