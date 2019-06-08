Никулинский суд Москвы отказал следователям, просившим арестовать на два месяца журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Мерой пресечения был избран домашний арест. Сроком до 7 августа. Суд наложил на Голунова стандартные ограничения под домашним арестом, запретил пользоваться интернетом, общаться по телефону с кем-либо кроме адвокатов и следователей покидать жилое помещение и меня место проживания.

Поддержать журналиста у суда собралось более 300 человек.

Иван Голунов считает, что причиной его задержания стало расследование о похоронном бизнесе. По его словам, его задержали в день сдачи черновика этой статьи. Прибыль от этого бизнеса, по словам Голунова идет высокопоставленным силовикам. Голунов сказал, что получал угрозы и они исходили от тех же людей, связанных с ритуальным бизнесом, из-за которых обыскивали издание Daily Storm Анастасии Кашеваровой.

Все, кто оказывает поддержку журналисту, радостно восприняли эту новость. В числе прочих в защиту Голунова выступил Комик Данила Поперечный, его видеообращение публикует Медуза.

Данила Поперечный призвал бороться до последнего, пока Голунова не выпустят на свободу и не компенсируют ему весь ущерб, связанный с задержанием и обвинениями.