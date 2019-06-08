Иван Голунов отправлен под домашний арест

Никулинский суд Москвы отказал следователям, просившим арестовать на два месяца журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Мерой пресечения избран домашний арест.

Иван Голунов считает, что причиной его задержания стало расследование о похоронном бизнесе. По его словам, его задержали в день сдачи черновика этой статьи. Прибыль от этого бизнеса, по словам Голунова идет высокопоставленным силовикам. Голунов сказал, что получал угрозы и они исходили от тех же людей, связанных с ритуальным бизнесом, из-за которых обыскивали издание Daily Storm Анастасии Кашеваровой