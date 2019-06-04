Старт автопробега ДОСААФ Москва-Минск-Брест будет дан 20 июня на Поклонной горе – зампред ДОСААФ Стаськов

Старт автопробега ДОСААФ Москва-Минск-Брест, посвященного 75-летию освобождения Белоруссии, будет дан 20 июня на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Автопробег, посвященный 75-летию освобождения Белоруссии, по словам генерал-лейтенанта, стартует на Поклонной горе 20 июня.

«Торжественное мероприятие на Поклонной горе, посвященное старту международного автопробега ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, состоится 20 июня в 10.00», — сказал он.

Маршрут автопробега пройдет по городам-героям и городам воинской славы. В состав колонны войдут около 40 автомобилей региональных отделений ДОСААФ Москвы, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской и Брянской областей, а также автомобили общественных организаций «Боевое братство» и «Офицеры России». В городах остановки колонны пройдут мероприятия памяти, посвященные юбилею победы в Великой Отечественной войне.

«Это первое такое наше мероприятие, которое пройдет здесь у нас по европейской части, по городам-героям и закончится в Бресте с 20 июня по 1 июля. Там не только будет пробег, а это будет и митинг, будут культурные и спортивные мероприятия, концерты, будут развернуты торговые точки. В пяти городах воинской славы мы будем проводить большие мероприятия», — отметил Н.Стаськов.

По словам генерал-лейтенанта, по окончании автопробега будет произведена публикация в виде книги о прошедшем мероприятии.