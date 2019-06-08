В Совете Европы обеспокоены силовым задержанием в Москве журналиста Ивана Голунова
Об этом написал в твиттере пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген, по словам которого они получили сигнал от платформы защиты журналистов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом написал в твиттере пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген, по словам которого они получили сигнал от платформы защиты журналистов.
Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…