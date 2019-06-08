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22:07, 08 июня 2019

В Совете Европы обеспокоены силовым задержанием в  Москве журналиста Ивана Голунова

Об этом написал в твиттере пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген, по словам которого они получили сигнал от платформы защиты журналистов.



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