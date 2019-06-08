Десятки петербуржцев вышли в центр города, чтобы поддержать журналиста Ивана Голунова серией одиночных пикетов.

Полицейские только наблюдают за акцией и пока никого не задерживают.

Живая очередь из желающих принять участие в одиночном пикете в поддержку Ивана Голунова у Гостиного двора пополняется людьми уже более трёх часов. Среди пикетчиков — журналисты, политики, активисты различных движений и петербуржцы, которые узнали о деле журналиста из СМИ и интернета. Многие встают в очередь по третьему, четвёртому и даже пятому разу. Полицейские несколько раз предупреждали собравшихся на Невском проспекте о том что в случае, если рядом окажутся два человека с развёрнутыми плакатами или листовками, людей начнут задерживать. Но во всех спорных ситуациях стражи правопорядка ограничивались предупреждениями. Пикеты в поддержку Голунова проходят в Петербурге со вчерашнего дня. Впервые на акции журналисты вышли накануне вечером. Сегодня днём они продолжились. Добавлю, что сегодня сразу несколько петербургских типографий отказались печатать плакаты и листовки для акции, потому что они, цитирую «Против власти». Конец цитаты.

Напомним, что на акциях в поддержку Ивана Голунова в Москве журналистов и активистов задерживали. Часть из них отпустили, на других же составили протоколы об административных правонарушениях.