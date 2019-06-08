В Никулинском суде Москвы продолжается заседание по мере пресечения журналисту Ивану Голунову

Были представлены многоичсленные характеристики с нынешнего и бывших мест работы спецкора «Медузы», а таже от участкового.

Адвокаты попросили суд вернуть дело следователю, поскольку тот незаконно задерживал подозреваемого. Он был задержан в 14 часов минувшего четверга и отведенный законом срок в 48 часов уже истек. Судья в этом ходатайстве отказал, поскольку в материалах дела срок задержания указан в 3 часа 50 минут утра пятницы.

Обвинение попросило арестовать Голунова на 2 месяца. Представитель обвинения заявил, что у Голунова есть загранпаспорт и он не живет по месту регистрации, значит может скрыться.