В Никулинском суде Москвы началось заседание по избранию меры пресечения журналисту Медузы Ивану Голунову

Он был доставлен в суд из 71-й больницы, где в течение нескольких часов проходил обследование. Главврач стационара Александр Мясников заявил, что никаких серьезных повреждений не зафиксировано. Как пишет издание Медуза, Александр Мясников, не только руководит больницей, но и ведет программу на радио с Владимиром Соловьевым. Он также бывает гостем телепередачи Соловьева на «России-1» и ведет собственную программу на том же канале. В 2009-2010 годах Мясников был главным врачом Кремлевской больницы Управления делами президента РФ.