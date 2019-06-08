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20:38, 08 июня 2019

Продолжается второй тайм отборочного матча чемпионата Европы по футболу

Сборная России принимает команду Сан-Марино. Счет после первой половины встречи не изменился, 7-0



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