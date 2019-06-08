IAAF сохранила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики — АФП
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник,
знакомый с ходом дела. Заседание совета IAAF проходит в Монако.
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Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник,
знакомый с ходом дела. Заседание совета IAAF проходит в Монако.
Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…