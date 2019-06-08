Никулинский суд предоставил адвокатам Голунова 15 минут для ознакомления с материалом о мере пресечения

Об этом в своем телеграмм-канале пишет руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. Он также отмечает, что следователь вызвал дежурного адвоката по назначению для ознакомления с материалом. «Суд «потерял» ордер адвоката Ольги Динзе. Ей не дают знакомиться. Приставы также чинят препятствия.»— пишет Чиков.

Ранее Голунов был доставлен из 71-й больницы,где проходил обследование. Главврач 71-й больницы Александр Мясников заявил, что серьезных повреждений у журналиста не обнаружено. Однако адвокаты не доверяют результатам обследования, поскольку все это время они не могли контактировать с задержанным.

В здание суда начали пропускать журналистов, сейчас туда выстроилась огромная очередь из желающих попасть внутрь. Иван Голунов был задержан в четверг днем, и с момента фактического задержания прошло 48 часов, которые отводятся правоохранительным органам. Однако, по некоторым данным, полицейские оформили задержание лишь в пятницу утром. Дело Ивана Голунова должно быть предано наибольшей огласке. В противном случае общество рискует попасть под политику максимального давления. Об этом сказал рэпер Оксимирон, его видеообращение публикует Медуза. По версии следствия, Голунов совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.