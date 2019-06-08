Продолжается второй тайм отборочного матча чемпионата Европы по футболу
Сборная России принимает команду Сан-Марино. Счет после первой половины встречи не изменился, 5-0.
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Сборная России принимает команду Сан-Марино. Счет после первой половины встречи не изменился, 5-0.
Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…