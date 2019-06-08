Серия одиночных пикетов проходит в Петербургу в поддержку Ивана Голунова

Десятки людей принимают участие в акции.

На данный момент акция у Гостиного двора на Невском проспекте проходит без задержаний. На месте работает один наряд полицейских. Стражи правопорядка подходят к пикетчкиам и просят предъявить документы, дополнительно напоминая правила проведения акций. Сейчас желающих принять участие в акции около тридцати. Среди них гражданские активисты, журналисты, а также случайные прохожие, которые знают о ситуации с Иваном Голуновым. Ранее с пикетом стоял и депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Помимо него, на акцию пришёл и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Часть журналистов, чтобы не нарушать закон и не провоцировать полицейских также проводит пикеты в районе Малой Садовой улицы. Накануне во время пикета на этом месте к одной из журналисток пристали члены «НОДа» из-за чего акцию пришлось прекратить.

Ранее десятки журналистов и известных людей выступили за освобождение Ивана Голунова и расследование действий сотрудников МВД.