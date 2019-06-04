Журналиста Ивана Голунова привезли из больницы, где он проходил обследование, в Никулинский суд Москвы. Ранее пресс-секретарь суда сообщила нашей радиостанции, что заседание по избранию меры пресечения Голунову может начаться до 20.00 по Москве.

Среди десятков других журналистов автозак с Голуновым у здания Никулинского суда встречала журналист «Эхо Москвы"Татьяна Фельгенгауэр

При этом, по словам Татьяны, двери суда закрыты, и журналито, желающих пройти внутрь, туда пока не пускают.

Иван Голунов был задержан в четверг днем, и с момента фактического задержания прошло 48 часов, которые отводятся правоохранительным органам. Однако, по некоторым данным, полицейские оформили задержание лишь в субботу утром.