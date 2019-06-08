Заседание Никулинского суда по мере пресечения Ивану Голунову состоится, и начнется, возможно, уже до 20 00 по Москве

Об этом нашей радиостанции сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина. В то же время руководитель международной правозащитной группы «Аогра» Павел Чиков написал у себя в телеграмме: 4 часа полиция за закрытыми дверями общалась с медиками. Адвокатов не пускали. Врачи скорых молодцы, а больничные слажали. Доступа к меддокументам у защиты нет. Оценить, что, как и кого в реальности обследовали, нельзя.