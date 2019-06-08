Голунову провели все исследования, серьезных травм нет, врачи готовы его отпустить
Главврач больницы отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, легких, нет переломов ребер, и вообще никаких следов каких-то переломов и трещин.
«Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза», — добавил Мясников.
По его словам, Голунов все еще находится в больнице, так как из-за ссадины врачи приняли решение ввести ему лекарство против столбняка.
«Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически вести ему столбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено», — сказал Мясников.