Голунову провели все исследования, серьезных травм нет, врачи готовы его отпустить

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову провели все необходимые исследования, серьезных травм и переломов не обнаружено, у врачей нет оснований дальше задерживать его в больнице, рассказал РИА Новости главный врач Городской клинической больницы No71 Москвы Александр Мясников. «Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», — сказал Мясников.

Главврач больницы отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, легких, нет переломов ребер, и вообще никаких следов каких-то переломов и трещин.

«Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза», — добавил Мясников.

По его словам, Голунов все еще находится в больнице, так как из-за ссадины врачи приняли решение ввести ему лекарство против столбняка.

«Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически вести ему столбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено», — сказал Мясников.