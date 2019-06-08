Волейболисты сборной России одержали уверенную победу над командой США в рамках Лиге наций

На матч с американцами более 8-ми тысяч болельщиков заполнили Уфа Арену под завязку. Играть при такой аудитории можно только на победу. И подопечные Томаса Самельвуо не стали откладывать дело в долгий ящик. Более того, с каждой партией преимущество российской команды только росло. Да так, что в третьем сете волейболистам США удалось набрать всего 15 очков. Уверенная победа со счетом 3-0 стала уже четвертой на групповом этапе Лиги Наций. Ранее наша команда переиграла волейболистов Японии, Сербии и Португалии. А единственное пока поражение потерпела на старте турнира от французов.

Завтра волейболисты сборной России сыграют с командой Италии.

Напомним, что в прошлом году российские волейболисты стали победителями Лиги наций.