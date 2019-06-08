В Никулинском суде ждут, когда из больницы привезут Ивана Голунова

В Никулинском суде Москвы ждут, когда из 71-й больницы будет доставлен журналист Иван Голунов. Об этом сообщает пресс-служба суда, оговариваясь, что материалы следствия поступили, и в них содержится просьба заключить Ивана Голунова под стражу. Интернет-издание «Медуза» со ссылкой на адвокатов пишет, что Голунов прошел обследования и спит. Однако, по данным «МБХ Медиа», его вновь отвели к травматологу.

Голунов был задержан в четверг. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.