Материал об избрании меры пресечения в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова поступил в суд

В нем следствие просит заключить Голунова под стражу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Никулинского суда Москвы. Там добавили, что ожидается доставка Голунова в здание суда.

Напомню, Голунова должны были доставить в суд к середине дня, однако ему стало плохо и с третьей попытки к нему пропустили врачей «скорой помощи». Те настояли на обследовании в больнице и тоже не сразу следователи согласились сделать это. Несколько часов Голунов в сопровождении как минимум четырех полицейских и в наручниках проходит обследовании в 71-й больнице.

Голунова обвиняют в попытке продажи наркотиков. Ему грозит от 10 до 20 лет заключения. Адвокаты Голунова сообщили, что у него взяли общий анализ крови и теперь ожидается заключение врачей, что может занять несколько часов. «Сейчас Иван спит», — сообщает издание «Медуза». В то же время издание «МБХ Медиа» сообщает, что адвокаты Голунова вернулись из больницы к суду .