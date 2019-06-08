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18:09, 08 июня 2019

Сегодня сборная России сыграет третий отборочный матч Чемпионата Европы по футболу 2020 года против команды Сан-Марино

Команда Сан-Марино в рейтинге УЕФА уверенно идет на последнем месте.
Учитывая класс соперника, никаких других вариантов, кроме уверенной победы, у российской команды нет. Она играет дома в Саранске и терять очки в матче против аутсайдера просто не имеет права. Наши футболисты провели контрольный матч против клуба ФНЛ Чертаново и забили москвичам шесть безответных мячей. Причем, отличиться в той игре смогли практически все игроки передней линии. Что, без сомнения , добавит нашим уверенности. К сожалению, не обошлось без травм. Ведущий полузащитник Юрий Газинский повредил плечо и сегодня на поле не выйдет. Не приехал на сбор из-за проблем со здоровьем и  лучший бомбардир команды Дмитрий Черышев. Напомню, ранее российская команда провела в отборе к Евро два матча. Сперва уступив на выезде Бельгии, а затем разгромив в гостях Казахстан.
Матч между сборными России и Сан-Марино начнется в 19 часов. Трансляция на Первом канале.



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