В исправительной колонии в Свердловской области произошел крупный пожар

Огнем распространился по большой площади, но жертв удалось избежать.

Пожар начался сегодня утром в колонии №8, расположенной в поселке Гари на севере Свердловской области. В прокуратуре региона рассказали, что пожар начался в цехе деревообработки, передает портал Znak.com.

В МЧС агентству «Интерфакс» сообщили, что огнем было охвачено две тысячи квадратных метров. На тушение ушло пять часов. Борьбу с огнем вели полтора десятка единиц спецтехники и больше 50 человек. Кроме того, пожарные сбрасывали воду на очаги горения с помощью вертолета. Сотрудники МЧС также объяснили, что тушение осложнялось порывистым ветром, из-за которого огонь быстро распространялся по деревянным строениям.

В результате пожара никто не пострадал. Заключенных колонии переведут в другие исправительные учреждения, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Большинство отправятся в колонию №3, расположенную в городе Краснотурьинск.

По данным ТАСС, всего в колонии №8 содержатся 550 заключенных.