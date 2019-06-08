Журналист Голунов, задержанный московской полицией, сейчас находится в 71-й больнице, где ему проводят обследование

Журналист Иван Голунов, задержанный московской полицией, сейчас находится в 71-й больнице, где ему проводят обследование.

На этом настояли врачи «скорой помощи», приехавшие в отдел полиции, где со вчерашнего дня находился задержанный. В отличие от членов Общественной наблюдательной комиссии, которые вчера не заметили серьезных повреждений у Ивана Голунова, врачи заподозрили переломы ребер, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Для полного диагноза врачам понадобится еще несклько часов, сообщил побывавший в 71-й больнице зампред Общественной палаты Москвы, главный редактор нашей радиостанции Алексей Венедиктов.

Адвокат задержанного Ольга Динзе не исключает, что Голунов может предстать перед судом еще сегодня, несмотря на возможные серьезные травмы. По ее словам, следователи пытаются оказать давление на медиков, чтобы те отпустили Голунова из больницы. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов утверждает, что лишь с этого момента задержание Ивана Голунова был официально оформлено, несмотря на то, что задержан он был в два часа дня. Тем временем, около сотни журналистов сегодня весь день ждут возле Никулинского суда Москвы. Именно там должно состояться заседание по мере пресечения. Одновременно это не просто ожидание – но и акция поддержки Голунова: журналисты время от времени стоят в одиночных пикетах с плакатами.