Журналисту Голунову провели некоторые обследования,в ходе которых были обнаружены скрытые травмы –Венедиктов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и зампред Общественной палаты г.Москвы, который находится в 71-й городской больнице, куда госпитализировали задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил, что врачи провели необходимые обследования грудной клетки и головного мозга, в ходе которых обнаружены скрытые травмы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что для полного диагноза врачам понадобится еще несколько часов.

«Иван Голунов проходит обследование в 71-й больнице. Мы вместе с Дмитрием Муратовым, который является членом Общественного совета при МВД РФ, и я как зампредседателя Общественной палаты города Москвы, побывали там. Сделаны КТ грудной клетки и КТ головы, осмотрена брюшная полость. Обнаружены гематомы, ссадины, ушибы мягких тканей тела. Оказалось, что ему необходимо сделать прививку от столбняка. Сейчас дополнительно вызванные врачи, в частности рентгенологи, продолжают обследование, которое может занять от 2-х до 4-х часов», — сказал А.Венедиктов.

И.Голунов был отправлен в больницу на обследование после многочисленных жалоб на самочувствие.

Корреспондент издания «Медуза» Голунов официально стал обвиняемым по делу о продаже наркотиков. Сегодня Никулинский суд Москвы должен начать рассматривать ходатайство следствия о мере пресечения. Адвокаты Голунова не исключают, что его могут доставить в суд сегодня вечером или ночью.