Общественный совет при МВД России обещает проконтролировать допуск врачей к журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову

Об этом ТАСС также сообщил, что совет ждет окончания служебной проверки, которая началась после публикации фотографий на сайте главка столичной полиции. Там были размещены снимки нарколаборатории и утверждалось, что они были сделаны в квартире у Голунова. Затем в МВД заявили, что разместили эти фото по ошибке.

Сейчас журналист Медузы находится в очень плохом состоянии. Об этом журналистам рассказала адвокат Ольга Динзе. Он не совсем осознает, где находится, что происходит, просто кивает головой и на вопросы не отвечает.

По словам адвоката, с момента задержания журналиста уже прошло более 48 часов, а это значит, что его должны были отпустить. Однако МВД по какой-то причине отчитывает 48 часов с 4 часов утра 7 июня, — сказала Динзе.

Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов утверждает, что лишь с этого момента задержание Ивана Голунова был официально оформлено, несмотря на то, что задержан он был в два часа дня.