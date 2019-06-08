Главой парламента Молдавии избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный

Ее кандидатура была одобрена в разгар политического кризиса в стране.

Кандидатуру Зинаиды Гречаный на сегодняшнем заседании поддержали депутаты от Партии социалистов и проевропейского блока Acum. Об этом сообщает ТАСС. Представители контролирующей правительство Демократической партии Молдовы в парламент не пришли. Кроме того, здание было обесточено и на месте не было персонала секретариата.

Как уточняет «Интерфакс», во второй половине дня парламент намерен утвердить состав правительства. Часть депутатов решили собраться на заседание вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может работать дальше, а президент обязан его распустить.

Газета «Коммерсант» называет события в Молдавии «острой фазой политического кризиса». Социалисты во главе с президентом Игорем Додоном совместно с блоком Acum противостоят Демократической партии Владимира Плахотнюка, которая требует роспуска парламента и отставки главы государства.

Демократическая партия уже назвала избрание спикера парламента незаконным.