Задержанный корреспондент Медузы Иван Голунов находится в 71 больнице на обследовании и к нему не допускают адвоката.

В больнице к Голунову не подпускают адвоката. Сотрудники полиции отказываются представляться Дмитрию Джулаю, доверителем которого является Иван Голунов. Видеозапись их пререканий у себя в Телеграмме глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека направила обращение в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой провести проверку после задержания журналиста Ивана Голунова. В защиту корреспондента «Медузы» выступили журналисты, общественные деятели и представители культурной среды. Слова поддержки высказал композитор и музыкант Борис Гребенщиков. Общественный совет при МВД России уже взял на особый контроль дело Ивана Голунова.