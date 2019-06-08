Врачи подозревают черепно-мозговую травму у задержанного корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова

Как рассказал Интерфаксу врач бригады «скорой помощи», доставившей Голунова в больницу, у журналиста гематомы затылочной части головы, множественные ссадины грудной клетки, ушиб ребёр, подозрение на сотрясение головного мозга. Сейчас Голунов находится в 71-й больнице, где ему проводят обследование. Судя по фотографиям с места событий, публикующимся в Интернете, наручники с него по-прежнему не снимают. Его сопровождают не менее четырех сотрудников полиции.