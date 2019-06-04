Журналист «Медузы» Голунов может сегодня предстать перед судом, несмотря на возможные серьезные травмы – адвокат Динзе

Журналист «Медузы» Голунов может сегодня предстать перед судом, несмотря на возможные серьезные травмы. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Ольга Динзе, отметив, что следователи пытаются оказать давление на медиков, чтобы те отпустили Голунова из больницы.

«Есть большой шанс, что сегодня состоится заседание суда, поскольку следственные органы считают, что его заболевания являются симуляцией», — сказала она.

По словам О.Динзе, к ее подзащитному за сегодняшний день были вызваны две бригады «скорой помощи», которые предварительно заключили наличие черепно-мозговой травмы и переломов рёбер. Сотрудники ГУВД, добавила адвокат, пытались всячески убедить медиков в симуляции Голунова.

«Первая бригада «Скорой помощи», которую вызвал следователь, поставила предварительный диагноз по результатам первичного обследования. Установили, что у него есть подозрения двух ребер, и возможно закрытая черепно-мозговая травма. Медики рекомендовали госпитализацию моему подзащитному. Однако, в коридоре к ним подошел замначальника УВД и попросил их уехать, настаивая на том, что это все симуляция. Когда приехала вторая бригада и поставила тот же диагноз, замначальника УВД также пытался надавить на медиков», — рассказала адвокат.

В данный момент, по словам О. Динзе, Иван Голунов госпитализирован в 71 больницу.

«Его могут после предварительного обследования и с разрешения врачей, которое следователь всячески пытается получить, вывезти для продления ему срока задержания до 72 часов с целью последующего избрания в отношении его меры пресечения», — отметила она.