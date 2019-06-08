Врачи подозревают черепно-мозговую травму у Голунова

Врач бригады «скорой помощи», которая доставила в больницу обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков

корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, рассказал «Интерфаксу» о повреждениях, выявленных у журналиста.

«Гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по

передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра,

Ранее в субботу председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил «Интерфаксу», что Голунова решили доставить в 71-ю городскую больницу из полиции для медицинского обследования. В столичном главке МВД пояснили, что задержанный журналист был направлен в больницу для осмотра после жалоб на самочувствие.