Полуфинал между Тимом и Джоковичем растянулся на два дня. Соперник вышли на корт еще накануне вечером

Но не смогли отыграть и трех сетов. Арбитры приняли решение остановить встречу из-за сильного ветра при счете 1-1 по партиям.

Второй акт полуфинальной пьесы лучше начал первый номер мирового рейтинга. Новак отыграл брейк. Однако концовка сета осталась за австрийцем. Четвертый сет также оказался упорным. Теннисисты несколько раз брали подачу друг друга, но в итоге Джокович оказался чуть удачливее.

Стало ясно, что все решиться в пятом сете. Тим сумел выйти вперед с брейком. Но тут все карты смешал обрушившийся на Париж ливень.