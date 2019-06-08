Михаил Саакашвили решил самостоятельно участвовать со своей партией в досрочных парламентских выборах на Украине

По его словам, организация «Рух новых сил», которую он возглавляет, полностью отличается как идеями, так и драйвом и энергией от других политических сил. Ранее Саакашвили утверждал, что его партия не сможет принять участие в выборах под названием «Рух новых сил», потому что ее зарегистрировали на неизвестного человека.

Мэр Киева и лидер партии «Удар» Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его политическую силу, однако бывший президент Грузии и бывший одесский губернатор от этого отказался.