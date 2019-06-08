Журналиста Ивана Голунова доставили в одну из столичных больниц после того как ему стало плохо в полиции

Следователь, по словам правозащитников, дважды отказал в госпитализации, но в итоге медикам её удалось добиться.

Ивану Голунову в эти минуты делают компьютерную томографию. Медики заподозрили у журналиста сотрясение мозга и перелом рёбер. Спецкорреспондент «Медузы» рассказал ранее о том, что его избили после задержания больше двух суток назад на Цветном бульваре. Голунова ударили по голове и протащили по полу. Один из полицейских надавил ему ногой на грудь. В МВД факт избиения отрицают. При этом есть фотография со следами глубоких царапин на спине журналиста. Врачам начальник следственной части Евгений Машин долго не давал забрать в больницу спецкорра «Медузы». Отказав сначала одной, затем второй бригаде скорой, рассказал руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на врачей. Медики всё же добились своего. Голунова привезли в больницу. Там же находятся журналисты Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов, они выступили поручителями за коллегу, обвиняемого в попытке сбыте наркотиков. Заседания в Никулинском суде Москвы до сих пор не было, а тем временем 48 часов с момента фактического задержания Голунова истекли.

Пока не ясно оставят ли после обследования журналиста в больнице или его повезут в суд на заседание по мере пресечения. Следователи оказывают давление на медиков и требуют, чтобы они не оставляли Голунова в больнице, сказал «Эху» адвокат задержанного Ольга Динзе. Между тем, 48 часов с момента фактического задержания Иванова Голунова истекли еще полтора часа назад. как напоминает представитель адвокатского сообщества, подозреваемый должен быть освобожден, если ему не выбрали меру пресечения. Тем не менее, возле Никулинского суда, где должны рассматривать вопрос об аресте Голунова, остаются десятки журналистов и сторонников корреспондента «Медузы». Ранее за участие в одиночных пикетах там были задержаны три человека.