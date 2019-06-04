Адвокат задержанного Ивана Голунова отказался подписывать соглашение о неразглашении, предъявленное следователями

Адвокат задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова – Дмитрий Джулай отказался подписывать соглашение о неразглашении, предъявленное следователями. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня вынуждали подписать заявление о неразглашении, но я отказался подписывать, и на этом все закончилось, возможно, будут требовать еще. Видимо, они переживают из-за того, что я оперативно сообщаю информацию Павлу Чикову (руководитель «Агоры») по делу. Но в этой подписке нет никакого смысла, поскольку над делом Ивана работают несколько адвокатов. И я тогда просто буду сообщать информацию им, а журналистам будут сообщать они», — сказал он.

По словам Д.Джулая, самочувствие Ивана Голунова плохое, и защита настаивает на его госпитализации. «Ранее две бригады скорой помощи провели осмотр Ивана Голунова. Поставили ему подозрение на сотрясение головного мозга, гематома затылочной части головы, перелом двух ребер и множественные ушибы. И, конечно, они настаивают на его госпитализации. Несмотря на это, следователь сказал, что его повезут в суд для продления срока задержания на 72 часа», — сказал он.

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Голунов официально стал обвиняемым по делу о продаже наркотиков. Никулинский суд Москвы в ближайшие часы должен начать рассматривать ходатайство следствия о мере пресечения.