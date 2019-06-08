Уголовное дело Майкла Калви не обсуждалось на встрече президента Путина с иностранными предпринимателями

Уголовное дело американского инвестора Майкла Калви не обсуждалось на встрече президента Владимира Путина с иностранными предпринимателями. Речь шла об участии бизнеса в национальных проектах, — рассказал помощник президента Андрей Белоусов. В свою очередь, министр промышленности Денис Мантуров уточнил в интервью РБК, что о судьбе Калви не спрашивали президента сами участники встречи. Также не поднималась и тема работы в условиях санкций, — добавил он.

Встреча прошла в рамках Петербургского экономического форума. В последние дни появлялись сообщения, что Калви, который сейчас находится под домашним арестом, может приехать на форум, однако этого не произошло. Основателя фонда Baring Vostok обвиняют в России в хищении денег у банка «Восточный».